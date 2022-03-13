İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı - Haberler

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İstanbul'da Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için kar uyarısı

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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