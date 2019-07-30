İSTANBUL'DA ANADOLU'DAN GETİRİLEN KURBANLIKLAR İÇİN ARALIKSIZ DENETİM

KURBAN Bayramı yaklaşırken, İstanbul 'da oluşturulan denetim noktasında, belirlenen kurallara uygun olmayan kurbanlıkların Avrupa yakasına sokulmaması için Tarım İl Müdürlüğü görevlileri, jandarma , polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının gözetiminde 24 saat denetim yapıyor. Son 6 günde belirli izin ve raporlara aykırı olarak Avrupa yakasına götürülmek istenen 534 büyükbaş ve 452 küçükbaş hayvanı getiren 59 kişiye 573 bin TL para cezası kesildi. Belgesi eksik olan hayvanlar Tuzla'daki bekleme noktasına sevk ettiriliyor, hiçbir belgesi ve küpesi bulunmayan hayvanlar ise doğrudan kesime gönderiliyor.İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hemen yanındaki Riva gişeleri ile Sarıyer'deki kurbanlık satış alanında denetim yaptı. Vali Yardımcısı Doğan, Sarıyer Belediyesi'nce kurulan 2 kurban satış ve kesim alanından biri olan Maden Mahallesi'nde inceleme yaptı. 4 ayrı yere su deposu, banyo, mescit ve otopark kurulan, kesim yeri inşa edilen alanda inceleme yapan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Günday ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinden kurbanlıklarını getirerek, çadırlarda müşteri beklemeye başlayan besicilerle görüştü. Doğan, şöyle dedi: "Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde, valimizin talimatı doğrultusunda kurban satış yerlerini ve genel olarak alınması gereken tedbirleri gözden geçiriyoruz. Anadolu'dan Avrupa yakasına kurbanlık nakli belirli izin ve raporlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kurumlar arasında koordinasyonu gözden geçirerek, vatandaşımızın kurbanını sağlıklı ve kurallara uygun alıp kesmesi için gereken önlemleri yerinde inceliyoruz."

Tarım İl Müdürü Karaca da, İstanbul'da İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı boyunca 39 ilçede 230 kurban satış ve 550 kesim yeri belirlendiğini söyledi. İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurban ve kurban yerleri ile ilgili şikayetleri İl Müdürlüğünün '174 Alo Gıda' hattına bildirilebileceğini, haftanın 7 günü aralıksız hizmet veren il ve ilçe müdürlüklerine veya İBB'nin '153 Beyaz Masa' hattına iletilebileceğini vurguladı.

KURBAN SATICILARININ KULAĞI TATİL SÜRESİNDE

Yüzlerce kilometre uzaklıktan getirdikleri kurbanlıklarının satılması için kurulan çadırlarda gece gündüz nöbet tutan besiciler, bu yıl satışlardan umutlu olduklarını söyledi. Sarıyer'deki besiciler, en büyük endişelerinin Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması olduğunu dile getirdi. Besiciler, uzun tatil halinde İstanbul'da yaşayanların Anadolu'daki yakınlarının yanına gideceğini, kurbanlarını memleketlerinde keseceklerini bu durumda kurbanlıkların elde kalacağını savundu.

RİVA'DA BÜYÜK GÖZALTI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Riva'daki gişelerinin yakınındaki denetim noktasında Jandarma komutanı, Vali Yardımcısı Doğan'a bilgi verirken, "Son 6 günde kurallara aykırı olarak İstanbul'un Avrupa yakasına getirilmek istenen 534 büyükbaş ve 452 küçükbaş olmak üzere 986 hayvan için işlem yapıldı. 48 kamyondaki bir bölümü şoför, bir bölümü hayvan sahibi 59 kişi hakkında işlem yapılarak toplam 473 bin 44 TL para cezası kesildi. Denetim aralıksız sürdürülüyor" dedi.

İl Tarım Müdürlüğü, jandarma, Emniyet Müdürlüğü, İBB zabıtalarının denetimleri hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, bu denetimin kesintisiz olarak bayrama kadar ve kesim tamamlanıncaya kadar sürdürüleceğini ifade etti. İl Müdürü Karaca da, Bakanlığın 2010 yılında Trakya bölgesi için 'Şaptan Ari Bölge' (Şap hastalığından arındırılmış bölge) kararı aldığını, bu doğrultuda, hayvan nakillerinde kurbanlıkların Trakya'ya geçiş sertifikaları, sağlık belgelerinin kontrol edildiğini ifade ederken, "Belgesi eksik olan hayvanları Tuzla'daki bekleme noktasına sevk ettiriyoruz. Hiçbir belgesi ve küpesi bulunmayan hayvanları ise doğrudan kesime gönderiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sarıyer'deki kurban satış yerinden görüntüler

-Satış için getirilen kurbanlıklar ve satıcılar

-Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, besicilerle görüşürken

-Vali Yardımcısı, İl Müdürü ve Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı'nın DHA'ya açıklamaları

-Besiciler bayram tatilinin uzatılmasına karşı olduklarını söylerken

-Riva'daki denetim noktasından görüntüler

-Jandarma komutanı vali yardımcısına cezai işlemlerle ilgili bilgi verirken

-Vali Yardımcısı ve İl Müdürü kontrollerle ilgili konuşurken

-Riva'daki denetim noktasından geçen araçlar ve trafik polisi denetimi

Kaynak: DHA