Ambarlı önlerinde sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı
Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ambarlı önlerinde içinde 7 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi. 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından West Marina'ya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 7 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West Marina'ya emniyetle bağlandı" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı