İstanbul'da alev alan yolcu otobüsü yoluna böyle devam etti İSTANBUL'da, alev alan özel halk otobüsü yolunu bir süre yanarak devam etti.

İSTANBUL'da, alev alan özel halk otobüsü yolunu bir süre yanarak devam etti. O anlar sürücüler tarafından görüntülendi

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cevizlibağ'dan Haliç köprüsüne ilerleyen Otobüs AŞ'ye bağlı özel halk otobüsünün arka üst bölümü henüz bilinmeyen nedenye yanmaya başladı. Yolda geçen başka sürücülerin, otobüsün yandığıyla ilgili uyarıları dikkate almayan otobüs sürücüsü Haliç Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Daha sonra sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu.Otobüsten inen sürücü, diğer sürücülerin de yardımıyla yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek söndürdü. Otobüs alevler içinde ilerlerken diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA