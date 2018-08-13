İstanbul'da Alacak Verecek Cinayeti Kameralara Saniye Saniye Yansıdı

Kadıköy'de iddiaya göre bir kadının alacak verecek meselesinden öldürülmesi olayının öncesi ve sonrasındaki anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Olay, Fenerbahçe Kalamış Caddesi üzerindeki bir iş yerinde öğle saatlerinde yaşandı. İş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışan O.A. ve M.O. arasında kavga çıktı. O.A. tartışmanın ardından yanında bulunan silahı ile M.O. isimli kadına bir el ateş etti. M.O. hayatını kaybetti. Olayın öncesinde ve sonrasında yaşanan anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü'de O.A. ve M.O.'nun iş yerine girişi, O.A.'nın olay sonrası kaçması ve polis tarafından gözaltına alınması görülüyor.