İstanbul'da akülü engelli aracı çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akülü engelli aracını çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Aşağı Dudullu Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 92 bedensel engelli İ.Ş, akülü aracını havalanması için evinin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra aracın yerinde olmadığını fark eden İ.Ş. polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları incelemelerde engelli aracını çalan şüphelinin E.K. olduğunu belirlendi.

Şüpheli, polis ekiplerince Dudullu'da yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce de çeşitli hırsızlık suçlarından kaydı olduğu belirlenen E.K, ifadesinde aracı Y.B'ye sattığını söyledi. Akülü engelli aracı, Y.B'nin iş yerinde bulundu.

Şüpheli E.K hakkında "açıktan hırsızlık suçu" ile ilgili işlem yapıldı.