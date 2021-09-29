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İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da, akşam saatlerinde mesai saatinin sona ermesi ve yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, akşam saatlerinde mesai saatinin sona ermesi ve yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Okul ve iş yerlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası'nda ana yollar ile Çobançeşme mevkisinde başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar aralıklarla devam ediyor. Edirne yönünde Küçükçekmece-Avcılar arasında araçlar trafikte yavaş ilerliyor.

Akşam öncesi başlayan sağanağın da etkisiyle D-100 kara yolu Esenyurt mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar sürüyor.

TEM kara yolu Kağıthane mevkisinde başlayan yoğunluk da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü boyunca devam ediyor. Beyoğlu sahil şeridindeki trafik yoğunluğu ise Beşiktaş çıkışına kadar etkili oluyor.

Şirinevler ve Merter bölgelerinde Avcılar yönüne doğru trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM ve D-100 kara yolunda özellikle katılım noktalarında kalabalık daha fazla olurken, zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinden Avcılar istikametine gidişte ve yan yolda yoğunluk yaşanıyor. Büyükçekmece yönünde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda araç yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda TEM Ataşehir mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu devam ederken, D-100 kara yolu Ankara yönünde trafik yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Bostancı istikametine kadar olan kısımda da yoğunluk yaşanıyor.

Şile yolu Ümraniye mevkisiyle Çekmeköy'den Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne kadar olan kısımda da trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, saat 18.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı.

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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