İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu böyle görüntülendi İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu böyle görüntülendi İstanbul'da akşam saatlerinde mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB verilerine göre kentteki yoğunluk yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

Yeni tipi korona virüs öncesinde mesai saati bitimiyle birlikte İstanbul'daki trafik yüzde 60 seviyelerinin üzerinde seyrederken, pandemiyle birlikte zaman zaman yüzde 10'ların altına düşmüştü. 1 Haziranda normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kentteki trafik gözle görülür oranda arttı. Normalleşme adımlarının üçüncü haftasında megakentteki trafikte dikkat çeken bir yoğunluklar oluşmaya başladı. Çağlayan'da hem Edirne istikametinde hem de Ankara istikametinde yoğun trafik olduğu gözlemlendi. Eve gitmek isteyenlerin oluşturduğu trafik, drone ile havadan görüntülendi. Kentteki trafik İBB verilerine göre yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

Kaynak: İHA