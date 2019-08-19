19.08.2019 09:29

İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü vatandaşları kendine hayran bıraktı

Vatandaşlar gökyüzünün kızıla bürünmesiyle oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam gökyüzü kızıla büründü. Özellikle boğaz çevresinde oluşan manzara hayran bırakırken, vatandaşlar cep telefonuna sarıldı.

İstanbullular geçtiğimiz Cumartesi yoğun yağış sonrası zor anlar yaşamıştı. Yoğun yağış sonrası dün akşam gökyüzünde muhteşem manzara oluştu. İstanbul semaları kızıla boyanırken, vatandaşlar manzaraya hayran kaldı. Özellikle boğaz çevresinde oluşan manzara vatandaşları mest etti. Vatandaşlar manzaranın fotoğrafını cep telefonuyla çekmek için adeta yarıştı.

Kaynak: İHA