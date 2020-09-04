İSTANBUL'DA AĞUSTOS AYINDA TRAFİK MAGANDALARINA CEZA YAĞDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL'DA AĞUSTOS AYINDA TRAFİK MAGANDALARINA CEZA YAĞDI

İSTANBUL'da geçtiğimiz Ağustos ayı içinde yapılan operasyonlarda otoyollarda drift yapan, makas atan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza yağdı.

İSTANBUL'DA AĞUSTOS AYINDA TRAFİK MAGANDALARINA CEZA YAĞDI
04.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:09

İSTANBUL'da geçtiğimiz Ağustos ayı içinde yapılan operasyonlarda otoyollarda drift yapan, makas atan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza yağdı. Sürücülere toplamda 1 milyon 926 bin 799 bin lira para cezası kesilirken 52 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

İstanbul'da 01 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otoyollarda trafiği tehlikeye düşürerek araç kullanan kişilere yönelik bir dizi operasyon yapıldı. MAKAS ATANLARA CEZA YAĞDI

Polisin yaptığı baskınlarda bin 234 araç sürüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleriö içerikli 462-G maddesi gereğince bin 228 TL liradan toplam 1 milyon 515 bin 352 TL ceza kesildi.

DRİFT YAPANLARDA POLİSTEN KAÇAMADI

Öten yandan 67 araç sürücüsüne ise aynı kanunun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesiö içerikli 671D maddesi gereğince 6 bin 141 TL'şer liradan toplam 411 bin 447 TL idari para cezası işlemi uygulandığı belirtildi.

Polisin yaptığı denetimlerde 52 araç trafikten men edilirken, 12 vatandaşın sürücü belgesine ise geçici olarak el konulduğu öğrenildi. Ağustos'ta kural tanımayan sürücülere kesilen ceza miktarı 1 milyon 926 bin 799 bin liraya ulaştı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Mansur Yavaş Muharrem İnce Fahrettin Altun
Magazin Emrah Sibel Can Demet Şener Melisa Aslı Pamuk
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA AĞUSTOS AYINDA TRAFİK MAGANDALARINA CEZA YAĞDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 13:09:35. #1.15#
title