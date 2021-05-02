İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
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İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi

İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de yol kenarındaki ağaçlar büyük bir gürültüyle caddeye devrildi.

Kağıthane'de yol kenarındaki ağaçlar büyük bir gürültüyle caddeye devrildi. Kimsenin yaralanmadığı olay sonucu cadde trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri devrilen ağaçları elektrikli testereyle kesti. Polis ekipleri İBB ekiplerine ulaşamayınca, yolu tırmık ve süpürgeyle kendileri temizledi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yol kenarındaki ağaçlar büyük bir gürültüyle caddeye devrildi. Olay sonucunda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimse yara almadan kurtuldu. Ağaçların devrildiğini ve yolun kapandığını gören sürücüler geri manevra yapmaya başlayınca durumu fark eden polis ekipleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi.

İBB ekiplerine ulaşılamayınca polis temizledi

Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yola devrilen ağaçları elektrikli testere ile kesti. Kesme işleminin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine ulaşmaya çalıştı. Ekiplere ulaşamayan polis ekipleri, yolu trafiğe açmak ve kayma nedeniyle oluşabilecek kazaları engellemek amacıyla tırmık ve süpürgeyle yolu temizlemeye başladı. Dakikalarca temizlik çalışması yapan polis ekipleri ardından yolu araç trafiğine açtı. Kesilen odunlar ise trafik çekicisinin yardımıyla yoldan alındı.

-İHA-

İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi
İstanbul'da ağaçlar yola devrildi: İBB'ye ulaşılamayınca polis temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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