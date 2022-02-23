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İstanbul'da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan...

İstanbul'da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da, açtıkları çeşitli internet siteleri üzerinden illegal ticaret gerçekleştiren ve kurdukları korsan çağrı merkeziyle dolandırıcılık yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlıların, polis baskınına karşı pitbull cinsi köpekle önlem aldıkları ortaya çıktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Dolandırıcılık, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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