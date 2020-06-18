İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi (2)
Cevizlibağ'da maske takan vatandaşlar Zeytinburnunda maske takan vatandaşlar İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
18.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:14
Cevizlibağ'da maske takan vatandaşlar
Zeytinburnunda maske takan vatandaşlar
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA