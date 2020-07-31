İstanbul'da "acemi kasaplar" hastanelerin yolunu tuttu
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İstanbul'da "acemi kasaplar" hastanelerin yolunu tuttu

Kurban Bayramının ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da
31.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:36

Kurban Bayramının ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.

Sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesinin acil servisinde 7 yıldır acil servis hemşiresi olarak görev yapan Zülfüyye Guliyeva, yaralanma vakalarının önceki yıllara göre daha az olduğunu söyledi.

Şu ana kadar 5 kişinin hastanelerine başvurduğunu anlatan Guliyeva, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bu kişileri taburcu ettiklerini belirtti.

Guliyeva, bu duruma hazırlıklı olduklarını dile getirerek, "Çünkü biliyoruz ki her yıl Kurban Bayramında bize çok kesik geliyor. O yüzden daha öncesinde ekip olarak hazırdık, bekliyorduk." dedi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Yasemin Kaya da bu sene acemi kasapların daha az olduğunu belirterek, şu ana kadar basit birkaç yaralanmanın dışında ciddi bir olayla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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