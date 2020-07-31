İSTANBUL'DA "ACEMİ KASAP" SAYISI 1153 Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul, DHAİstanbul'da kurbanlık keserken kendisini yaralayanların sayısının saat 16.00 itibariyle 1153 olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İstanbul, DHA

İstanbul'da kurbanlık keserken kendisini yaralayanların sayısının saat 16.00 itibariyle 1153 olduğu öğrenildi.Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar, kurban kesimi yaparken kendilerini de yaraladı. Kendisini yaralayanlar hastanelere akın etti. İstanbul'da saat 16.00 itibariyle kamu hastanelerine gidenlerin sayısının 1153 kişi olduğu öğrenildi. Hastaneye başvuranların 7'sinin ameliyat edildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA