İstanbul'da ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

31.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:48

İstanbul'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Fatih Camisi'nin avlusunda toplanan ve aralarında siyasi parti ve STK üyeleri ile vatandaşların da bulunduğu gruptakiler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Kudüs Müslümanların başkentidir" yazılı pankart ile çeşitli dövizler açtı.

"Mescid-i Aksa onurumuzdur." sloganları atarak tekbir getiren gruba, Filistin'den Türkiye'ye tedavi için gelen bazı Filistinliler de katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, burada yaptığı konuşmada, "Yüzyılın anlaşması" diye bir safsata, dolambaç ve film dolayısıyla tepkilerini ortaya koymak üzere toplandıklarını söyledi.

Fatih Camisi'nin duvarlarındaki iki blokun arasında mermi izleri bulunduğunu aktaran Çamlı, "Çapulcu harekat ordusunun gelip sıktığı o merminin izleri 100 yıl önceye aittir. Onun için burada toplanmamız önemlidir. O gün bugün, ümmetin iki yakası bir araya gelmemektedir. Koskoca bir devletten bir merhamet imparatorluğu şimdi düştük, ne hallerdeyiz. Kimi Türk, kimi Kürt, Arnavut, Alevi, Sünni, Çerkez... ensemize hırsız Amerika'nın zalim İsrail'in tokatlarını hissediyoruz." dedi.

Çamlı, "Çare bir tanedir. Hiç silaha, F-16'ya, tank ve topa ihtiyacımız yok. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Allah'ın emrini dinlemek, bir olmak. Biz bir olduk. Yarın bir kahvaltıda bu ümmet liderleri bir araya gelse, deseler ki; 'Ey dünya buradan ilan ediyoruz. Bundan sonra Riyad'a atılmış bomba İstanbul'a atılmış, Kahire'ye atılmış bomba Şam'a, Trablus'a atılmış bomba Kudüs'e atılmış farz ediyoruz. Petrol, su, toprak hepimizin malıdır.' Vallahi o an her şey biter. Ama bunu yapamıyoruz. Sırtımıza yüz senedir boza pişiriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kudüs ve Filistin tüm Müslümanların temel meselesidir"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği de vicdan sahibi tüm insanlara seslendiğini kaydederek, Kudüs ve Filistin'in sadece bir toprak parçası değil, tüm Müslümanların temel meselesi olduğunu söyledi.

"Hiçbir vicdan sahibi insan bu Filistin topraklarının böyle bir pazarlık hususu olacağını kabul etmeyi düşünmez." diyen Karadaği, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa bizim için ciddi bir önem taşımaktadır. Mescid-i Aksa Peygamber Efendimizin yolculuğunun bittiği, göğe çıktığı, Miraç yürüyüşünün başlangıç yeridir. Bu kadar mukaddes bir topraktan hiçbir vicdan sahibi mümin vazgeçemez. Bu davadan vazgeçen bizim için bir haindir. Bugün belki Kudüs eziklik altında olabilir, ama bu bizim zayıflığımızdan ötürüdür. Trump ve avaneleri bizim ümmet olarak zafiyetimizi kullanıp Mescid-i Aksa'mızı, Filistin'imizi istila etmek istemektedir. Bu yürütülen projeye karşı hepimiz bir olmalıyız. Hepimiz Kudüs davasına karşı yürütülen hain proje için bir olmalıyız. Bu proje tarihin çöplüğüne gidecektir."

"Kudüs bütün sorunların bir kenara bırakılıp, ortak aklın ortaya çıktığı toprak parçasıdır"

Hüda-Par İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ise Kudüs'ün, Mescid-i Aksa ve Filistin'in bir toprak parçasından çok daha öte olduğunu söyledi.

Kudüs dendiğinde bütün sorunların bir kenara bırakılıp, ortak aklın ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan Elibüyük, "Bizler Hüda-Par olarak Kudüs için, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için, taş üstüne taş koyan, Kudüs'ün özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne tür çalışma, yol haritası varsa elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağımızı ifade ediyoruz. Kudüs için pratikte bir şeyler yapma zamanı. Onun için hepimizin bir yol haritası olması lazım. Bugün Kudüs ve Mescid-i Aksa, düşmanlarımız güçlü olduğu için değil, itilaflarımızı problemlere dönüştürdüğümüz için bu durumdadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA