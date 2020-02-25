İstanbul'da 92 adrese eş zamanlı operasyon
Haberler » Güncel » İstanbul'da 92 adrese eş zamanlı operasyon - Haber

İstanbul'da 92 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

25.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:06
İstanbul'da 92 adrese eş zamanlı operasyon

'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. ekipleri sabahın ilk saatleriyle birlikte Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen 92 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Sabahın erken saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat Polislerinin desteğiyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Pendik, Tuzla, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da gerçekleştirilen baskında açılmayan kapılar kırıldı. 92 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren 300'ün üzerinde polis, çok sayıda gözaltı yaptı. Operasyon devam ediyor.

(Hanifi Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İstanbul'da 92 adrese eş zamanlı operasyon
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler