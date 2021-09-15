İstanbul'da 6 farklı hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen ve "hırsızlık" suçundan 9 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kadıköy'de Caferağa, Zühtüpaşa ve Acıbadem mahallelerinde gerçekleşen 6 farklı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli S. Y'yi Üsküdar'da 11 Eylül'de gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda "hırsızlık" suçundan 9 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.