İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

İstanbul Valiliği, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi
İstanbul Valiliği, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Anadolu Yakası'nda 9 ilçede su kesintisi yaşanacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fethin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fethin 568. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Oktay Kaynarca Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 12:35:04. #1.11#

title