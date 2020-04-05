İstanbul'da 9 günde korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul'da 9 günde korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı - Haber
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul'da 9 günde korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ülke genelinde yayılmasının önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da son 9 günde yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira para cezası kesildi.

05.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:14
İstanbul'da 9 günde korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ülke genelinde yayılmasının önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da son 9 günde yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İstanbul genelinde 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında kuralları ihlal eden toplam 2 bin 221 kişi tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahiplerinin de içinde olduğu toplam 2 bin 221 kişiye toplam 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası uygulandı. Bu rakamın 20'sini sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı kişiler oluştururken, 95 iş yerinin de mühürlendiği belirtildi. Salgına karşı sıkı denetim kapsamında 43 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haber
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı Haber
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti Haber
Trabzon'un yengesinin bikinili fotoğrafı nefes kesti
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü Haber
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haber
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Cahit Özkan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Guido Senia Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: İstanbul'da 9 günde korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 15:45:52. #1.14#
title