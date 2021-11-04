İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Haberler
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İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İSTANBUL'da girdikleri ev ve iş yerlerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, bilgisayar gibi elektronik eşyalar çalan 4 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da girdikleri ev ve iş yerlerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ziynet eşyası, bilgisayar gibi elektronik eşyalar çalan  4 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıyan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde  17-25 Ekim 2021 tarihleri arasında meydana gelen çok sayıda ev ve iş yerleri hırsızlıkları üzerine soruşturma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızları yapan  4 kişilik çeteyi tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sabaha karşı eş zamanlı yapılan baskınlarda Satılmış Ü.(25), Musa Ö.(19), Şafak S.(22) ve Murat K.(32) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin girdikleri ev ve iş yerlerinde bulunan altın ziynet eşyaları ve elektronik eşyaları çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları eşyaların maddi değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin daha öncede onlarca kez hırsızlık suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İSTANBUL'DA 9 GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

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