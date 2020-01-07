İstanbul'da 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği öne sürülen 1 kişi yakalanırken 85 kilogram skunk ele geçirildi.

07.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:08
İstanbul'da 85 kilo uyuşturucu ele geçirildi

'da sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği öne sürülen 1 kişi yakalanırken 85 kilogram skunk ele geçirildi.

ekipleri, bir kişinin yurt dışından yasadışı yollarla getirdiği uyuşturucu maddeyi 'nda bir sitede sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şüpheli A.T Küçükçekmece'de bir sitede yakalandı.

Şüphelinin elinde bulunan torbada 10 kilogram, adresindeyse 75 kilo skunk bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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