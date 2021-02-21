İstanbul'da 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 80 bin paket kaçak puro ele geçirilen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 80 bin paket kaçak puro ele geçirilen operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye puro sokulduğu ve bunların başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaygın olarak bulunan zincir büfelerde piyasaya sürüldüğü bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirerek şüphelileri ve adreslerini belirledi.

Takip sonunda kaçak ürünlerin Başakşehir'de bir depoda olduğunu ve dağıtıma çıkarılacağını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok tercih edilen bir markaya ait, çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 80 bin paket kaçak puro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklanırken, M.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen