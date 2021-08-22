İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
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İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 8 ilçede DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da 8 ilçede DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Operasyon anları da kameraya yansıdı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçede 12 farklı adrese 19 Ağustos Perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin haklarında düzenlenen tahkikat işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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