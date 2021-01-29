İstanbul'da 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün aşı yapılmaya başlanan 75 yaş üzerindeki vatandaşların kent genelindeki sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor.

Aşılama programı kapsamında dün Türkiye genelindeki 75 yaş üzerindeki vatandaşların randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmasına da başlandı.

İstanbul'daki 75 yaş üzeri vatandaşların da randevularını aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmaları sürüyor.

"Hiç kimse korkmadan gelsin"

Bu kapsamda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne aşı yaptırmaya gelen Hasan Cansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı olduktan sonra herhangi bir rahatsızlık hissetmediğini, rahat olduğunu söyledi.

Cansever, yaşıtlarına seslenerek, "Herkes aşı olsun; millet için devlet için sağlığı için." dedi.

Aşı olmaya beraber gelen Aynur ve Ferit Turguz çifti de 52 yıldır evli olduklarını belirtti.

Aynur Turguz, aşı olduğu için hissettiği mutluluğu dile getirerek, "Çok korkuyordum ama güzel ilgiyle karşılaştık. Herkese tavsiye ediyoruz. Hiç kimse korkmadan gelsin. Yaşlılara büyük saygı ve sevgi var." diye konuştu.

Salgın döneminde çocuklarına, torunlarına sarılmayı, onlarla görüşmeyi özlediğini vurgulayan Turguz, salgının bitmesini ve hepsiyle kucaklaşmayı temenni etti.

Ferit Turguz da balığa gitmeyi çok özlediğini ifade etti.

Randevu oluşturma

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük