İstanbul'da 75 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'da 75 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da 75 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün, yurt dışından getirilen ve bir bölümü de yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih, Güngören ve Tuzla'da bazı adreslere ve bir araca düzenlenen 3 farklı operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, 75 kilo 750 gram skunk bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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