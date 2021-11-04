İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

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İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 48 kilo 750 gram, Makedonya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen otomobilde ise aracın birçok yerine zulalanmış halde 27 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklanırken, otomobilde ele geçirilen uyuşturucular kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ve 31 Ekim 2021 tarihleri arasında Fatih, Güngören ve Tuzla ilçelerinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslere yapılan baskınlarda 1'i Makedonya uyruklu olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 48 kilo 750 gram hint keneviri bitki parçaları (skunk) ile bir otomobil ele geçirildi. Makedonya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen otomobilde yapılan aramalarda ise aracın birçok yerine zulalanmış halde 27 kilogram hint keneviri bitki parçaları (skunk) ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. 1'i Makedonya uyruklu 4 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobil ve uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 75 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

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