İSTANBUL'DA 709 GÖÇMEN YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA 709 GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 15 ve 25 Temmuz tarihleri arasında 709 göçmen yakalandı.

İSTANBUL'da 15 ve 25 Temmuz tarihleri arasında 709 göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ve 25 Temmuz tarihleri arasında, Kurban Bayramı emniyet tedbirleri kapsamında ilçe emniyet müdürlükleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla denetim yaptı. Denetimlerde, ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan 214'ü Afganistan uyruklu 709 göçmen yakalandı. 709 kişi işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Denetimler kameralarca görüntülendi.

İSTANBUL'DA 709 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 709 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 709 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 709 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 709 GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR VE SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI
İstanbul'da dolunay büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı
İstanbul'da dolunay büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Reynmen Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL'DA 709 GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:02:13. #1.16#

title