İstanbul'da 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
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İstanbul'da 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

İstanbul'da 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul'da, yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçede 15-25 Temmuz arasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.

Maltepe ve Bakırköy sahil kesiminde yasal olmayan yollardan yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 214'ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 709 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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