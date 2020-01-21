İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi
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İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

Esenyurt'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

21.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:20
İstanbul'da 7 ton metil alkol ele geçirildi

'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki bir imalathanede metil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, A.K, M.A ve G.A'yı gözaltına aldı.

Söz konusu adreste sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen yalaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi.

Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli A.K'nin 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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