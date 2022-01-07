İstanbul'da 7 Ocak 2022 Cuma günü 5 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? - Haberler
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İstanbul'da 7 Ocak 2022 Cuma günü 5 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 7 Ocak 2022 Cuma günü 5 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 7 Ocak 2022 Cuma belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır? İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

7 Ocak 2022 Cuma günü, Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 7 Ocak 2022 Cuma belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 7 ilçede yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 7 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 7 Ocak Cuma günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 7 Ocak Cuma 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Arnavutköy İlçesi

Haraççı Mah08:46 - 18:00

Bağcılar İlçesi

Hürriyet Mah 10:58 - 15:00

Kadıköy İlçesi

Suadiye Mah, Bostancı Mah 10:48 - 14:00

Pendik İlçesi

Ahmet Yesevi Mah 11:37 - 14:30

Sultanbeyli İlçesi

Battal Gazi Mah 10:42 - 15:00

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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