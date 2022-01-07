İstanbul'da 7 Ocak 2022 Cuma günü 5 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 7 Ocak 2022 Cuma belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır? İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
7 Ocak 2022 Cuma günü, Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 7 Ocak 2022 Cuma belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 7 ilçede yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 7 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 7 Ocak Cuma günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 7 Ocak Cuma 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Arnavutköy İlçesi
Haraççı Mah08:46 - 18:00
Bağcılar İlçesi
Hürriyet Mah 10:58 - 15:00
Kadıköy İlçesi
Suadiye Mah, Bostancı Mah 10:48 - 14:00
Pendik İlçesi
Ahmet Yesevi Mah 11:37 - 14:30
Sultanbeyli İlçesi
Battal Gazi Mah 10:42 - 15:00
Haberler.com - Gündem