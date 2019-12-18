İstanbul'da 7 ilçede operasyon: 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'un 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul'un 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin extacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi. Bunlarla bağlantılı toplam 110 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL