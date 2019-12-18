İstanbul'da 7 ilçede operasyon: 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da 7 ilçede operasyon: 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

18.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:58
İstanbul'da 7 ilçede operasyon: 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi

'un 7 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi.


İstanbul ekipleri 7 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 95 kilo 400 gram eroin, 77 kilo 500 gram metamfetamin, 100 bin extacy hap, 26 kilogram Afyon sakızı ve 840 gram kokain ele geçirildi. Bunlarla bağlantılı toplam 110 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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