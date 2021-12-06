İstanbul'da 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'da 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirildi

Silivri'de 7 bin 716 şişe sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Silivri'de 7 bin 716 şişe sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip yasa dışı yollarla piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sahte içkilerin Silivri'deki bir adreste depolandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte barkod ve etiketle ambalajlanan 7 bin 716 şişe sahte içki ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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