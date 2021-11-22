İstanbul'da 7 ayda 253 elektrikli scooter kullanıcısına ceza yazıldı

İSTANBUL (AA) - Elektrikli scooter kullanımına düzenleme getiren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık 7 ayda İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde 253 elektrikli scooter kullanıcısına ceza yazıldı.

AA muhabirinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2021'den 11 Kasım 2021 tarihine kadar kent genelinde 1229 denetim yapıldı.

Bu denetimlerde 253 elektrikli scooter kullanıcısına yönetmelikteki maddeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazıldı.

Elektrikli scooter kullanıcılarından 51'ine tehlikeli araç kullandıkları, 11'ine trafik levha ve işaretlerine uymadıkları, 4'üne de kırmızı ışıkta geçtikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Denetimlerde 187 kişiye de yönetmelikte yer alan diğer kuralları ihlal etmeleri nedeniyle para cezası yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal eden kullanıcılara uygulanan ceza miktarı 157 bin 850 lira oldu.

Kullanıcılar diğer araçların ani hareketlerinden şikayetçi

Elektrikli scooter kullanıcısı Rıdvan Yeşilçeçen, aracı genellikle işe gitmek için Beşiktaş-Kuruçeşme arasında kullandığını söyledi.

Uyması gereken kuralların hemen hepsini bildiğini, orta şeritten gitmemeye ve zikzak çizmemeye dikkat ettiğini belirten Yeşilçeçen, trafikte kendisini en çok bir anda şerit değiştiren motosikletlerin zorladığını ifade ederek, "Motosikletler genelde aralardan girdiği için zorluyor. Ayrıca yola direkt yayalar atladığı için ani frene basma oluyor. Hatta geçen arkadaşım yayaya çarptı bu yüzden." dedi.

Yeşilçeçen, şimdiye kadar başına maddi hasarlı bir kaza gelmediğini, öyle bir durumda hangi haklara sahip olduğunu da hiç düşünmediğini söyledi.

Bir diğer elektrikli scooter kullanıcısı Mert Samet de çok hız yapmamaya ve trafik kurallarına uymaya dikkat ettiğini anlattı.

Elektrikli scooterı, işe gidip gelirken kullandığını aktaran Samet, başına önemli bir kaza gelmediğini, öyle bir durumda sorumluluklarını ve haklarını bilmediğini ifade etti.

Kaldırımda kullanılması yayaları rahatsız ediyor

Elektrikli scooterların kaldırımlarda kullanılması ise yayaları rahatsız ediyor. Bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten Serkan Cihan adlı vatandaş, "Tek şikayetim kendilerine belirlenen bir yol olmadığı için genelde kaldırımdan gidiyorlar. Çok çarpışan gördüm. Düşen de oluyor. Bisiklet yolları artırılsa daha güzel olur." diye konuştu.

Yönetmelik kuralları ayrıntılı şekilde belirlemişti

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapacak firmalar ile kullanıcıların uyması gereken kuralları belirleyen "Elektrikli Skuter Yönetmeliği" 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yönetmelikte firmalar açısından haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi amaçlanırken kullanıcıların güvenliği için de uyulması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde belirlenmişti.

Yaşı 15'ten küçük olanların elektrikli scooter kullanması yasaklanırken sürücüler, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edemeyecek.