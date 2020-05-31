İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sahillerde ve yeşil alanlarda zaman geçirdi
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İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sahillerde ve yeşil alanlarda zaman geçirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sahillerde ve yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkardı.

İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sahillerde ve yeşil alanlarda zaman geçirdi
31.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında sahillerde ve yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkardı.

Serbestlik çerçevesinde dışarı çıkan vatandaşlar, park ve sahillerde zaman geçirdi.

14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başlayan 65 yaş ve üstü kişilerin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Eyüpsultan'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yeşil alanlarda ve parklarda dinlendi, birbirleriyle sohbet etti, yürüyüş ve spor yaptı.

Bazı vatandaşlar da izinli oldukları saatleri Fatih'teki yeşil alanlarda dinlenerek geçirdi.

Taksim Meydanı'ndaki banklarda dinlenenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Beşiktaş'taki vatandaşların bir bölümü Beşiktaş İskelesi'nde denizi izlemeyi tercih etti, bazıları da Ortaköy sahilinde yürüdü. Maçka Parkı'nda gazete okuyan ve banklarda dinlenen vatandaşlar da olduğu görüldü.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise gezmek için yakınlarındaki cadde ve parkları tercih etti.

Bazı vatandaşlar, Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar'daki sahillerde yürüyüş yaparken, bazıları da Ümraniye'deki parklarda dinlenmeyi tercih etti.

Dışarı çıkan kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimisinin de bisiklete bindiği görüldü. Bazı yaşlı vatandaşların fırın ve tatlıcıların önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yaptığı gözlendi.

Bazı vatandaşlar koşu yaparken, bazıları da yanında getirdiği topla egzersiz yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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