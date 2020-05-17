İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez dışarıya çıktı
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İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez dışarıya çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında ikinci kez sokağa çıktı.

İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ikinci kez dışarıya çıktı
17.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:36

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında ikinci kez sokağa çıktı.

Bir haftanın ardından dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, park ve sahillerde açık havanın tadını çıkardı.

Taksim Meydanı'ndaki banklarda dinlenenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Beşiktaş'ta yaşayanların bir bölümü Beşiktaş İskelesi'nde denizi izlemeyi tercih etti, bazıları da Bebek, Ortaköy ve Emirgan sahilinde yürüdü, Maçka Parkı'nda çimlerde dinlendi.

Eyüpsultan'da yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve parklarda dinlendi, birbirleriyle sohbet etti, yürüyüş ve spor yaptı.

Bazı vatandaşlar ise izinli oldukları saatleri Sultanahmet Meydanı'nda dolaşarak geçirdi.

Anadolu Yakası

Kadıköy'de Bağdat Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi civarında oturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, evlerinin yakınlarındaki parklarda yürüyüş yaptı, gazete okudu ve banklarda dinlendi. Bazı vatandaşlar evlerinden getirdiği şezlonglarda oturdu.

Evleri sahile yakın olan vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaptı ve Caddebostan, Dalyan plajlarında zaman geçirdi.

Kadıköy Belediyesi ekiplerince parklarda su ve gazete dağıtıldı.

Üsküdar'da dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, caddelerde, sokaklarda yürüyüş ve egzersiz yaptı. Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

Üsküdar sahil şeridinde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar güneşin tadını çıkarırken, bazıları da sahilde yürümeyi tercih etti.

Sahilde kuşları besleyen ve sokak hayvanlarını de seven 65 yaş ve üstü vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi ve canlı yayın yaparak sevdikleriyle görüşmeyi de ihmal etmedi.

Meydan, sokak ve sahillerde denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri, sahildeki vatandaşlara evlerinden yürüyüş mesafesi uzaklaşmaya izin verildiği ve sahilde dolaşmanın yasak olduğu uyarılarında bulundu. Zabıta ekipleri de banklarda oturan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izin 18.00'de dolacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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