İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı
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İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından bu kısıtın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı
07.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir hafta aranın ardından bu kısıtın 6 saatliğine kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vakitlerini evlerinde geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 14.00-20.00 saatlerinde arasında uygulanan serbestlik çerçevesinde 14.00 itibarıyla dışarı çıkmaya başladı.

Kalamış, Fenerbahçe Parkı'nda 65 yaş üstü vatandaşlar, maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak parklarda yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar ağaç altında gölgelenip istirahat ederken, bazı yaşlı vatandaşlar da refakatçileri eşliğinde yürüyüş yaptı, sahil kenarında denizi izledi.

65 yaş ve üstü vatandaşlar, Beşiktaş ve Ortaköy sahilinde güneşli havanın tadını çıkardı, bazı vatandaşlar ise Maçka Parkı'nda çimlere uzanarak dinlendi.

Sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların bir kısmı Gülhane Parkı'nda çimenlere uzandı.

Sarayburnu sahilinde ise bazı 65 yaş üzeri vatandaşların denize girdiği görüldü.

Bakırköy sahilinde sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar banklarda güneşlenip yakınlarıyla sohbet etti.

Risk grubunda oldukları için haftada bir kez sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşların birçoğunun maskeli olduğu gözlenirken, bazı vatandaşlar maskesiz yürüyüş yaptı.

Benzer şekilde vatandaşların çoğunun sosyal mesafeye dikkat ettiği görülürken, zaman zaman kuralın ihlal edildiği anlar da oldu.

Belediyeler yaşlıları unutmadı

Tuzla Belediyesi, Kovid-19 sürecinde aylardır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü Tuzlalıların izinli olarak dışarı çıkabildikleri her zaman diliminde onların moral ve motivasyonunu yükseltmek için birbirinden eğlenceli etkinliklere imza attı.

Yine sokağa çıkma izinleri olduğu bugünde 65 yaş üstünü yalnız bırakmayan Tuzla Belediyesi, onları ikinci evleri olan hem eğlenip hem organik üretime katkıda bulundukları Tuzla Belediyesi Mutluluk Merkezi'nde ağırladı.

65 yaş üstü vatandaşlar, beş yıl önce kurulan ve sakinleri tarafından ismi "Mutluluk Merkezi" olarak değiştirilen merkezde, pandemi dönemi öncesinde de olduğu gibi el işlerinden, resim etkinliğine, kitap okumadan, açık havada spor keyfine kadar çok sayıda aktiviteye katıldı.

Türkiye'nin yaşlılar için kurulan en kapsamlı merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında 65 yaş ve üstü Tuzlalılar, organik tarım yaptıkları bahçeye girdiler ve ihtiyaç sahipleri için çilek, dut, nane toplamanın yanı sıra hali hazırda dikili olan mevsim sebzelerinin de bakımını yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, toplumda büyüklere karşı olan ilgi ve duyarlılığı daha da artırmanın önemli olduğu günlerden geçildiğini belirtti.

Mutluluk Merkezi'nin, büyüklerin rehabilitasyonu açısından önemli olmasının yanı sıra fiziki olarak mekan değişikliği sağlaması yönünden Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Beş yıldır burada büyüklerimiz hobi bahçelerimizde toprakla uğraşıyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar, bakımlarını yaptırabiliyorlar, psikolojik destek alıyorlar. Bin 200 kayıtlı üyemizin bulunduğu merkezimizde var olan organik bahçemizde büyüklerimiz, Tuzlalı ihtiyaç sahipleri için üretim yapıyorlar. Onların burada yetiştirdikleri ürünler Tuzla Belediyesi Aşevi'ne gidiyor. Buradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor."

Fatih'te 65 yaş üstü vatandaşlar sanat müziği dinletisine eşlik etti

Fatih Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için etkinlik düzenledi.

Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, pazar günü 14.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara önce maske ve dezenfektan dağıtıldı. Ardından belediye ekipleri tarafından çorba ve çay ikramı yapıldı.

Park içerisinde çay ve çorbalarını içen vatandaşlara mini Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilen etkinlikte, vatandaşlar Türk Sanat Müziği dinletisine alkış tutarak eşlik etti.

65 yaş ve üstü vatandaşlara böyle fırsat tanındığı için çok mutlu olduğunu aktaran Naile Küçükbacak, "Verilen hizmetin eşi benzeri yok, Türk Sanat Müziği tam bize göre. Fatih Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz." dedi.

Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkları, Hekimoğlu Meydan Parkı ile Molla Şeref Parkı'nda da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara çay, çorba, su ikramı, maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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