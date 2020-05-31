İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar dördüncü kez sokağa çıktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İstanbul'da dördüncü kez sokağa çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İstanbul'da dördüncü kez sokağa çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dördüncü kez izinli olarak dışarıya çıktı. İstanbul'da park ve sahillere akın eden vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Bebek Sahili'nde ve Levent'te gezen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Güneşli havanın tadını çıkaran yasak kapsamındaki vatandaşların hepsi maskeli şekilde dışarıya çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da dikkat eden vatandaşlar banklarda otururken, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA