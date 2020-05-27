İstanbul'da 65 Yaş ve Üstü Bayramı Kutladı
Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı.
27.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:47
Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DailyMotion.com