İstanbul'da 65 Yaş ve Üstü Bayramı Kutladı
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İstanbul'da 65 Yaş ve Üstü Bayramı Kutladı

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı.

27.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:47

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı

İstanbul'da 65 Yaş ve Üstü Bayramı Kutladı

Güncel Manşet

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