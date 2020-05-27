İstanbul'da 65 Yaş ve Üstü Bayramı Kutladı Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü kişiler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilen 6 saatlik izinle Fatih Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek bayramı kutladı Kaynak: DailyMotion.com