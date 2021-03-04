İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Toplu taşıma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü otobüse, minibüse binebilir mi?
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İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Toplu taşıma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü otobüse, minibüse binebilir mi?

04.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:28
İstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Toplu taşıma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü otobüse, minibüse binebilir mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların gevşetilmesi sonrasıİstanbul'da 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Toplu taşıma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü otobüse, minibüse binebilir mi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

İstanbul'da toplu taşıma yasağı kalktı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul'da 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı devreye alınmıştı. Toplu taşıma yasağı ile ilgili son dakika haberi geldi. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı bitti mi?

İSTANBUL'DA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI, YASAK BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması sona erdi. İstanbul ise yüksek riskli iller arasında yer aldığı için İstanbul'da da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı.

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