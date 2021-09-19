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Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı Jandarma'dan zehir tacirlerine operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul'a otobüsle seyahat ederek getirdiği uyuşturucu maddesini (Eroin), İstanbul'da satma hazırlığında olan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

- Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı

Jandarma'dan zehir tacirlerine operasyon

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul'a otobüsle seyahat ederek getirdiği uyuşturucu maddesini ( Eroin ), İstanbul'da satma hazırlığında olan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Şahsın aracında yapılan aramalarda, bagaj bölümünde bulunan 2 adet solunum cihazının içinden 65 kilo eroin çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile İstanbul iline gelen bir yolcunun beraberinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; İstanbul'a gelen uyuşturucu maddenin, park halinde bulunan bir araca, ardından da araç ile başka bir noktaya naklinin yapılacağı tespit edildi. Söz konusu aracı yakın takibe alan Jandarma ekipleri; şüpheli bir şahsın aracın bagajına solunum cihazlarını koyması ile harekete geçti ve şüpheli S.B. kıskıvrak yakalandı.

Jandarma narkotik köpekleri iş başında

Araçta yapılan aramalarda; Narkotik köpeği "Bingo"nun bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine solunum cihazını açan ekipler, zulalanmış vaziyette 65 kilo eroin ele geçirdi. S.B. ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı

Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı

Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı

Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı

Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı

Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı

Solunum cihazında 65 kilo eroin çıktı
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