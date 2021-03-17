İstanbul'da 60 bin 384 korsan kitaba el konuldu
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İstanbul'da 60 bin 384 korsan kitaba el konuldu

17.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:20
İstanbul'da 60 bin 384 korsan kitaba el konuldu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 60 bin 384 kitaba el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 60 bin 384 kitaba el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Sarıyer'de 3 adreste korsan kitap basımı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bandrolsüz ve sahte bandrollü olduğu belirlenen 60 bin 384 kitap, 40 bin kitap kapağı, 1200 sahte bandrol, 4 bin 519 CD ve DVD ile 3 CD çoğaltıcı ele geçirdi.

Zanlı, emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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