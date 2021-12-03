İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da bir ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi'de 1-29 Kasım tarihleri arasında 6 otomobilin tekerlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.P.'yi (42) gözaltına aldı.
Şüphelinin 42 kez "otodan hırsızlık" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin bazı hırsızlıkları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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