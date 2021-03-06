İstanbul'da 6 olayda 500 Bin liralık kapkaç yapan şahıslar kamerada
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İstanbul'da 6 olayda 500 Bin liralık kapkaç yapan şahıslar kamerada

06.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:05
İstanbul'da 6 olayda 500 Bin liralık kapkaç yapan şahıslar kamerada

İstanbul'da bankadan çıkan vatandaşları takip ederek kapkaç yapan 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da bankadan çıkan vatandaşları takip ederek kapkaç yapan 4 şüpheli yakalandı. 6 farklı olaya yaklaşık 500 bin lira parayı kapkaç yöntemiyle çalan şüphelilerin karıştıkları olaylar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bankalardan yüklü miktarda para çeken kişileri izledikten sonra bir süre takip edip kapkaç yaparak soydukları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Öte yandan kapkaç görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul genelinde son zamanlarda artan kapkaç olayları ve gelen ihbarlar Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerini harekete geçirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin, Ozan U.(20), Murat T.(20), Serdar T.(35) ve Mustafa B.(39) olduğunu tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren ekipler şüphelilerin, "ikiz plaka" diye tabir edilen yöntemi kullandıklarını belirledi. Şüphelilerin internet üzerinden satılık olarak gördükleri şehir dışındaki araçların plakalarına baktıkları ve onları kopyaladıkları öğrenildi.

Kopyalanan plakalı araçla kapkaç yapan şüphelilerin, 6 farklı olayda yaklaşık 500 bin lira vurgun yaptığı belirlendi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde şüphelilerin ikametleri belirlendi. 2 Şubat tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 4 adrese baskın yapıldı. Şüpheliler kaldıkları adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiler.

Kapkaç anı kamerada

Çevredeki güvenlik kameralarında kapkaç anı saniye saniye görüntülendi. Bankaya giren vatandaşları takip eden şüpheli, vatandaş çıktıktan sonra bir anda gidip çantayı kapması ve "ikiz plaka" denilen sahte plakalı araca doğru koşmaları ve kendisini bekleyen diğer şüphelilerle olay yerinden uzaklaşmaları saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

İstanbul'da 6 olayda 500 Bin liralık kapkaç yapan şahıslar kamerada
İstanbul'da 6 olayda 500 Bin liralık kapkaç yapan şahıslar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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