İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede
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İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede

İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

14.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:22
İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede

'da kendilerini savcı, hakim veya olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.


İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete polis ekiplerince yakalanmıştı. 6 milyonluk vurgun yapa çete üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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