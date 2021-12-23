Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda, 325 bin sigara paketine denk düşen 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi.

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde nakliye kamyonuna düzenlenen operasyonda, 325 bin sigara paketine denk düşen 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Kaçak tütün nakliyatında kullanılan kamyona el konulurken, sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir operasyona daha imza attı. Bu kapsamda dün Arnavutköy'de şüphe üzerine çevreyolu üzerinde durdurulan bir kamyonda hassas burunlu detektör köpekle arama yapan polis, içi tütünle doldurularak sigara haline getirilmiş karton koliler içinde 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Bunun 325 bin sigara paketine karşılık olduğu ifade edilen operasyonda, kaçak tütün sevkiyatında kullanılan 1 kamyon ile sürücüsü S.T. gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

Arnavutköy'de kaçak sigara operasyon: 1 gözaltı

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

Öfkeden gözü dönen kadın, tartıştığı kişinin otomobiline dakikalarca tuğla yağdırdı! O anlar kamerada

 OKULDA HASTANELİK EDEN DAYAK

OKULDA HASTANELİK EDEN DAYAK

 Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title