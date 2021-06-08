İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ; 12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ
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İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ; 12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ; 12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı 12 otomobil ele geçirildi.

İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı 12 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin çalıntı bir otomobille gelerek, park halindeki bir otomobilin hava yastıklarının bulunduğu ön konsolu çalma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇETE TAKİBE ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalıntı otomobiller ile hırsızlık yapan çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Takip sırasında çete üyelerinin çaldıkları otomobiller ile tur attıkları sokaklarda belirledikleri otomobillerin camlarını kırarak ya da kapılarını açarak, ön konsollarını çaldıkları da saptandı.  

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan takip sonunda da polis ekipleri, 4 Haziran 2021 günü Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda çete üyeleri Seyit Ö., Mert D., Çetin D., Recep D., Veli E. ve E.Ö. gözaltına alındı. Yaşı 18'den küçük olan E.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİPolis, 9'u operasyondan önce 3'ü operasyon sırasında olmak üzere 12 çalıntı otomobil ele geçirdi. Daha önceden oto hırsızlığı, otodan hırsızlık suçlarından polise geliş kayıtları bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ------------Güvenlik kamera görüntüleri-Hırsızlık anları-

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması


İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ; 12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ; 12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ; 12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL'DA 6 KİŞİLİK OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ; 12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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