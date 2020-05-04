İstanbul'da 6 ilçeye yeni 29 bin 500 sokak tabelası

İSTANBUL'un 6 ilçesine, 4 bin 500 'ü direkli, 25 bini duvar tipi olmak üzere 29 bin 500 adet sokak tabelası asılacak.

İSTANBUL 'un 6 ilçesine, 4 bin 500 'ü direkli, 25 bini duvar tipi olmak üzere 29 bin 500 adet sokak tabelası asılacak. Çalışma kapsamında ayrıca 75 bin adet kapı numara levhası da çakılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harita Müdürlüğü Adalar, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Şile ilçelerindeki eksik cadde, sokak, yol, meydan ve bulvar isimleri için tabela ihalesi açtı. "İstanbul İli Sınırları Dahilinde Kapı, Duvar, Direk, ve Direkli Tip Tabelaların Yerlerine Monte Edilmesi İşi" adı altında açılan ihale 27 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.

İşe ait ihale şartnamesinde işin konusu şöyle tanımlandı:

"İstanbul İli, Adalar, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Şile ilçeleri sınırları dahilinde, arazide tespit edilen eksik cadde, sokak, yol, meydan, bulvarların isimlerine ait Başkanlığımızca belirlenen standartlara uygun olarak üretilmiş olan duvar veya direk tipi tabelaları ile kapı numarası tabelaları, ayrıca yetki alanımız içerisinde, gerçek kişiler ve kurumlardan gelen (Beyazmasa, CİMER, İlçe Belediyeleri vd.) taleplerin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik esaslarına göre kontrolü ve yerinde montajı ve demontajının yapılması işlerini kapsamaktadır."

İLÇELERİN RENK KODLARI

Daha önce belirlenmiş standartlarda üretilecek olan tabelaların rengi, kırmızı (pantone 1945) olacak. Ancak tabelanın alt kısmında yer alacak ilçe ismi, ilçeye ait renkteki bant üzerine yazılacak. İhale şartnamesi içerisinde ilçelere ait renk kodları çizelgesi yer alıyor. Sokak adı ile ilçe adının yazılı olduğu iki düzey arasındaki beyaz bant üzerine de mahalle adı yazılacak.

- İstanbul

Kaynak: DHA