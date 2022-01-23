İstanbul'da 6 hırsızlık olayının faili 4 kişi tutuklandı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli, Sancaktepe ve Çekmeköy'de 2 hafta içinde 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Aralık-11 Ocak tarihlerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 6 hırsızlığın da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ziynet eşyası ve değerli teknolojik aletleri çaldıkları belirlenen zanlıların, girdikleri evde buldukları kontak anahtarıyla bir otomobili de çaldıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit O. (21), Alpay İ. (21), Yusuf B. (23) ve Murat Y'nin (19) benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden birinin iş yerinin kapısını açmaya çalışması, birinin gözcülük yapması, daha sonra da çalınan eşyanın otomobile yüklenmesi yer alıyor.