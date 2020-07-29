İstanbul'da 6 ayda 9 bin 292 yangın meydana geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da 6 ayda 9 bin 292 yangın meydana geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre kentte, altı ayda çıkan 9 bin 292 yangından 3 bin 268'ine, sigara izmariti sebep oldu.

İstanbul'da 6 ayda 9 bin 292 yangın meydana geldi
29.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre kentte, altı ayda çıkan 9 bin 292 yangından 3 bin 268'ine, sigara izmariti sebep oldu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da haziran itibarıyla 123 istasyonda, 4 bin 239 profesyonel ve 361 gönüllü itfaiyeci ile hizmet veriliyor.

2020 yılının altı aylık döneminde itfaiyenin alanına giren 30 bin 395 olay meydana geldi. Bu olayların en fazla görüldüğü ilçeler, Pendik, Esenyurt ve Fatih, en az görüldüğü yerler Adalar, Çatalca ve Şile oldu. Geçen yılın aynı döneminde itfaiyenin alanına giren 29 bin 449 olay kayıtlarda yer almıştı.

İlk 6 ayda 9 bin 292 yangın

İstanbul'da geçen yılın altı ayında 10 bin 231, tamamında ise 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2020'nin ilk altı ayında çıkan toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 9 bin 292 olarak kaydedildi.

Bu yıl çıkan yangınlardan 3 bin 268'i sigara izmaritinden kaynaklandı. 2 bin 825 yangına ise elektrik neden oldu. Kasıt sonucu 656, çocukların ateşle oynaması sonucu 143, parlama nedeniyle de 133 yangın meydana geldi.

En az yangın Adalar ve Bakırköy'de

Anadolu yakasında Pendik'te 401 yangın olayı gerçekleşti. En az yangının görüldüğü Adalar'da ise 28 olaya müdahale edildi. Avrupa yakasında ise Esenyurt'ta 409, Bakırköy'de ise 101 yangın kayıtlara geçti.

Yangına varış süresi bölge ve ilçelere göre değişiklik gösterirken ortalama 5 dakika 25 saniye olarak gerçekleşti.

2019 yılının altı aylık döneminde en fazla haziran, en az da şubat ayında yangın çıktı. Bu yılın altı aylık döneminde en fazla ocak en az ise mayıs ayında yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri ocak ayında 1860, mayısta ise 1148 olaya müdahale etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Politika
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu 3. Sayfa
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Demet Akalın, 'Dolandırıldım' diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
Demet Akalın, "Dolandırıldım" diyerek isyan etmişti, gerçek çok başka çıktı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Milli Piyango'da 1 Ağustos itibarıyla Sisal Şans dönemi başlıyor
Milli Piyango'da 1 Ağustos itibarıyla Sisal Şans dönemi başlıyor
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pelin Akil Acun Ilıcalı Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Mahmut Tekdemir Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Antalya
Şu an buradasınız: İstanbul'da 6 ayda 9 bin 292 yangın meydana geldi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 12:50:02. #1.14#
title